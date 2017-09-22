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حبس رجل في الدنمارك لاتهامه بشراء طائرات بدون طيار لصالح داعش

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حبس رجل في الدنمارك لاتهامه بشراء طائرات بدون طيار لصالح داعش حبس رجل في الدنمارك لاتهامه بشراء طائرات بدون طيار لصالح داعش

مصراوي Masrawy

حبس رجل في الدنمارك لاتهامه بشراء طائرات بدون طيار لصالح داعش

10:14 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

حبس رجل في الدنمارك لاتهامه بشراء طائرات بدون طيار لصالح داعش

ستوكهولم - (د ب أ)

قضت محكمة دنماركية اليوم الجمعة، باحتجاز رجل /28 عاما/ قيد المحاكمة، لشرائه طائرات بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لصالح تنظيم داعش الإرهابي، لاستخدامها في العراق وسوريا، في انتهاك لقوانين مكافحة الإرهاب الدنماركية.

وقالت شرطة كوبنهاجن إن عمليات الشراء جرت في نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان إن الطائرات بدون طيار كانت ستستخدم "لأعمال إرهابية ضد معارضي داعش في سوريا والعراق".

وعقدت المحكمة جلستها السرية بمقر محكمة مقاطعة كوبنهاجن، حيث قضت باحتجاز الرجل لمدة 25 يوما على ذمة القضية، كما أمرت بعدم الكشف عن اسمه.

وقضت المحكمة أيضا بحبس رجل آخر /31 عاما/غيابيا، حيث قالت الشرطة انه تلقى بعض المعدات المرسلة من الدنمارك الى تركيا.

وأوضح البيان أنه تم إصدار مذكرة دولية بالقبض عليه.

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