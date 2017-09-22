إجلاء سكان بلدتين في بورتو ريكو بعد خلل بأحد السدود

نيويورك - (د ب أ)

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية اليوم الجمعة، إنه تم إخلاء بلدتين في بورتوريكو، بعد العطل الذي أصاب أحد السدود في بلدية إيزابيلا في أعقاب إعصار ماريا.

وأصدرت الهيئة مذكرة تحذير بحدوث فيضان بسد جواجاتاكا، وقالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه "وضع خطير للغاية" وأن الحافلات تقوم بإجلاء السكان من منازلهم بأسرع وقت ممكن.