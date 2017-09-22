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مقتل 19 شخصًا في اشتباكات بين السلطات السودانية وعصابة للإتجار بالبشر

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مصراوي Masrawy

مقتل 19 شخصًا في اشتباكات بين السلطات السودانية وعصابة للإتجار بالبشر

10:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مقتل 19 شخصًا في اشتباكات بين السلطات السودانية وعصابة للإتجار بالبشر

الخرطوم - (أ ش أ)
أعلن القائد الميداني في الحدود لقوات الدعم السريع بالسودان، المقدم حسن محمد عبد الله، عن مقتل 17 شخصا من أفراد عصابات تهريب البشر، واثنين من القوات، في اشتباكات أسفرت عن إحباط تهريب وتوقيف 48 شخصاً من المهربين والمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم إلى ليبيا، على الحدود السودانية.

وأفاد عبد الله - في تصريح صحفي - بأن اشتباكات قد اندلعت على مثلث الحدود مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، موضحا أنه تم توقيف 7 أشخاص من قيادات العصابة، و41 من المهاجرين غير الشرعيين من دول جزر القمر، والصومال، وبنجلاديش، وسوريا، وإثيوبيا.

ونوه بأن القوات ضبطت 7 عربات مسلحة و10 أجهزة محمول "ثريا"، لافتا إلى أن القوات السودانية احتسبت شهيدين من أفرادها و6 جرحى خلال الاشتباكات.

وأكد عبد الله أن قوات الدعم السريع، ظلت تقوم بواجبها الوطني على كل حدود السودان، مُطالباً المجتمع الدولي بدعم جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود.

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مصراوي Masrawy

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