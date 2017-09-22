أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا يجتمعون بالغردقة لتعزيز التعاون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا يجتمعون بالغردقة لتعزيز التعاون

10:08 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا يجتمعون بالغردقة لتعزيز التعاون

ارشيفية

القاهرة - (أ ش أ)
أوصى المشاركون في المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا المنعقد خلال الفترة من 18 – 22 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة بمدارسة وتعزيز الحالة الراهنة للتعاون الإقليمي ودون الإقليمي على مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، مع الأخذ في الاعتبار المبادرة المصرية لإنشاء مركزين تنسيقين إقليميين بهدف تعزيز التعاون وخاصةً ببلدان شمال وشرق إفريقيا على أن يقع مقر المركزين بديوان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر.

جاء ذلك في ضوء انتهاء فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا (HONLEA).. حيث خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي تسهم فى المواجهة الحاسمة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط العصابات الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة.

كما أوصى المشاركون بمتابعة الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات التي عقدت فى 2016، والنظر فى تعزيز تنسيق منصات الاتصالات الإقليمية التي تدعم إنفاذ قوانين المخدرات بإفريقيا، ومدارسة التدابير الفاعلة لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة بحث سبل مكافحة الإتجار بالمؤثرات النفسية الجديدة بما فيها الترامادول وتدابير التصدي له من خلال إنفاذ القوانين.. وقد أبلغ الجانب المصري بضرورة إخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية، وتلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات فى سياق مشكلة المخدرات العالمية.

هذا المحتوى من

6c8bf33793.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "يونيسف": واحد من بين كل خمسة أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

    أخبار

  • مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

    أخبار

  • جيش جنوب السودان عن مقتل مواطن أمريكي: لم يكن هناك ما يشير إلى أنه

    أخبار

  • وزير الأخلاق الأوغندي: تخصيص نصف مليون دولار لتعقب مستخدمي المواد

    أخبار

إعلان

389745d8ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر