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مجلس الأمن القومي التركي: استفتاء كردستان العراق غير مقبول

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن القومي التركي: استفتاء كردستان العراق غير مقبول

10:06 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مجلس الأمن القومي التركي: استفتاء كردستان العراق غير مقبول

أنقرة - (أ ش أ)
حذر مجلس الأمن القومي التركي من التداعيات المترتبة على إجراء استفتاء يحدد مصير إقليم كردستان العراق.

وقال المجلس - في بيان أصدره بختام اجتماع عقده بالعاصمة أنقرة مساء اليوم الجمعة أوردته قناة (سكاي نيوز) - " إن الاستفتاء المزمع في شمال العراق خطوة غير مشروعة ولا يمكن قبولها ، وإذا تم تنظيم الاستفتاء بالرغم من كل تحذيراتنا فإن تركيا ستستخدم حقها الطبيعي الذي تمنحه الاتفاقيات الثنائية والدولية".

ودعا المجلس إدارة إقليم كردستان إلى "التراجع عن خطوة الإستفتاء قبل فوات الأوان" ، لافتا إلى أنه "في حال استمرار الإصرار على إجراء الاستفتاء فإن النتائج ستكون فادحة على المنطقة".

وأضاف " إن تركيا مستعدة لبذل الجهود حتى التوصل لحل بين المركزية في بغداد وإدارة الإقليم وفقا لأحكام الدستور".
كانت أحزاب كردستانية أعلنت في اجتماع عقدته في يونيو الماضي برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تحديد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول إنفصال الإقليم عن العراق ، لكن القرار لقي رفض العديد من الدول.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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