لافروف: إعادة التفاوض على "اتفاق إيران النووي" يعني عدم احترامه

نيويورك - (أ ف ب):

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، واشنطن من محاولة إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الايراني معتبرًا أن ذلك يعني عدم احترامه.

وقال في مؤتمر صحفي - بالأمم المتحدة في نيويورك - أن إعادة فتح الاتفاق للتفاوض بشأنه مجددا سيعني عدم احترامه، وذلك في الوقت الذي تطلب فيه واشنطن ان تأخذ في الاعتبار تهديدات إيرانية أخرى، مثل برنامج الصواريخ البالستية وتدخل إيران في سوريا وهجمات إلكترونية.

وأضاف: "من الخطأ خلط الحابل بالنابل خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموضوع بمستوى تعقيد الاتفاق النووي الإيراني".

وسيكون على الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي هدد أثناء حملته الانتخابية بـ"تمزيق" الاتفاق، ان يشهد في منتصف اكتوبر امام الكنجرس بان إيران تحترم تعهداتها الضامنة للطابع السلمي المحض لبرنامجها النووي.

واذا لم يفعل فان ذلك سيفتح الباب امام اعادة فرض العقوبات الامريكية التي رفعت عن ايران في اطار هذا الاتفاق ومن شأن ذلك ان يقوضه.

واضاف لافروف - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع: "ان روسيا ليست الجهة الوحيدة التي تقول بضرورة انقاذ هذا الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وتابع "هذا ما قالته الدول الاوروبية (الموقعة) جميعها وأغلبية الدول الاعضاء في مجلس الامن".

وأقر لافروف ان العديد من الدول لديها قلق متنوع الطابع بشأن دور إيران في المنطقة، لكن هذا القلق يجب ان يعالج في الأطر المقررة لهذا الغرض.