المتحدث باسم الكرملين: روسيا قلقة من تبادل التهديدات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

موسكو - (أ ف ب):

أعرب الكرملين الجمعة عن القلق الشديد من تصعيد التوتر حول الأزمة الكورية الشمالية بعد تبادل تهديدات بين دونالد ترامب وكيم جونج أون في حين طالب وزير الخارجية الروسي بوقف معارك الأطفال في "ساحة مدرسة".

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن موسكو قلقة بالتأكيد من تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية المرتبط بتبادل تصريحات فظة وتتضمن تهديدات بين الطرفين، داعيا مجددًا الى ضبط النفس".

وتابع بيسكوف ان "موسكو لا تزال على قناعة بان الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد ازاء المشكلة الكورية الشمالية"، مضيفا ان "اي حل آخر يمكن ان تترتب عليه عواقب غير مرغوب بها أبدا وكارثية حتى".

وكان كيم جونغ اون توعد بان يجعل ترامب "المختل عقليا" يدفع "غاليا ثمن" تهديداته لكوريا الشمالية وذلك بعد ساعات فقط على اعلان واشنطن تشديد عقوباتها على بيونغ يانغ.

وكان ترامب توعد كوريا الشمالية ب"تدميرها بالكامل" في اول كلمة له امام الجمعية العامة للامم المتحدة والتي وصف فيها كيم بـ"الرجل الصاروخ".

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة في الامم المتحدة الخميس بان "تهدأ الاعصاب"، مضيفا انه مع "مقاربة عقلانية وليس عاطفية وبدلا من ان نكون ازاء ساحة مدرسة تشهد عراك اطفال لا يستطيع احد وقفه".

واضاف في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان روسيا ترحب بكل من يريد التوسط في الازمة، مشيرا الى انه "يمكن ان يكون (الوسيط) بلدا اوروبيا محايدا" دون مزيد من التوضيح.