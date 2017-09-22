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صورة وخبر: الحويجة.. لحظة استسلام واستمرار القتال

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الحويجة.. لحظة استسلام واستمرار القتال

09:30 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

صورة وخبر: الحويجة.. لحظة استسلام واستمرار القتال

لحظة استسلام مواطن عراقي (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
تعد منطقة الشرقاط أول هدف في الحملة العسكرية العراقية من أجل استعادة مدينة الحويجة في محافظة كركوك التي بدأتها القوات العراقية، الخميس، لتحرير المدينة من بقايا تنظيم "داعش"، وفقًا لـ"بي بي سي".

وبينما يستمر القتال الذي تخوضه القوات العراقية لتحرير المدينة، فإن عشرات الآلاف من سكانها نزحوا من مناطق القتال؛ ويرفع آخرون راية بيضاء في لحظة استسلام للتأكيد على أنهم ليسو من مسلحي "داعش" ولا يحملون أحزمة ناسفة.

ووصلت القوات العراقية إلى الشرقاط، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت صورة لأحد السكان المحليين وهو يتجه نحو أحد الجنود العراقيين حاملاً راية بيضاء بإحدى يديه وفي اليد الأخرى يحمل ملابسه.

وبحسب الموقع الالكتروني لإعلام الحشد الشعبي، فإن عشرات العائلات نزحت، الجمعة، من مناطق القتال.

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين تحت سيطرة "داعش" في العراق، وفقًا لـ"بي بي سي".

وكان التنظيم الإرهابي قد بسط سيطرته على حوالي ثلث الأراضي العراقية عام 2014.

 

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