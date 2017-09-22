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وزير خارجية كوبا يتهم أمريكا بانتهاك حقوق الإنسان و"كراهية الأجانب"

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية كوبا يتهم أمريكا بانتهاك حقوق الإنسان و"كراهية الأجانب"

09:20 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

نيويورك - (د ب أ)
قال وزير الخارجية الكوبي ادواردو رودريجيز باريلا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد "ليس له سلطة أخلاقية على الاطلاق للحكم على بلدي".

وانتقد باريلا ترامب لتركيزه على السيادة الوطنية، وعلى اتخاذ خطوات لإلغاء بعض الاصلاحات السابقة التي قام بها سلفه باراك اوباما، والتي أعادت العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع كوبا بعد أكثر من 50 عاما.

وكان ترامب قد أكد مجددا أن إدارته لن ترفع العقوبات المفروضة على كوبا، حتى تقوم بإجراء اصلاحات جوهرية، وهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد فنزويلا، وهي آخر من استهدفتهم العقوبات الأمريكية، إذا لم تغير كوبا مسارها.

واتهم باريلا الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان وانتهاج سياسة "كراهية الأجانب" حيال اللاجئين.

وقال باريلا ان خطاب ترامب عن "الوطنية" الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي "يجسد رؤية استثنائية، قائمة على الشعور بالفوقية لعدم التسامح الجاهل".

وكان ترامب قد أبرز استراتيجيته "أمريكا أولاً"، في خطابه يوم الثلاثاء الماضي ، وقال إنه يتعين على الدول الأخرى أن تتبع القيادة الأمريكية في وضع نفسها أولا، مما يخلق "دولا قوية ومستقلة تتبنى سيادتها".

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مصراوي Masrawy

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