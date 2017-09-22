مفاجأة لجماهير الأهلي في تونس

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

حرص السفير نبيل الحبشي، سفير مصر في تونس، على التوجه إلى جماهير الأهلي التي حضرت مران الفريق اليوم، الجمعة، على ملعب رادس؛ لطمأنتها على طرق الدخول لمباراة الأهلي والترجي المقرر لها غدًا ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال السفير المصري لجماهير الأهلي إنه اتفق مع الأمن التونسي على كل التفاصيل الخاصة بدخولهم للمباراة، حيث أكد لهم أن هناك خطة أمنية لتأمين الجماهير، وأن دخولهم للمباراة سيكون بجواز السفر.

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وتحدث السفير مع منسق المباراة الجزائري رشيد موجيب، وأبلغه بالمكان المفضل لجماهير الأهلي الثالثة شمال وإمكانية دخولهم للمدرج وكيفية تأمينهم بشكل جيد.

ووعد السفير نبيل الحبشي الجماهير بتذليل أيه عقبات أو صعوبات قد تواجههم خلال المباراة، كما طلب السفير من المشجعين الالتزام بالروح الرياضية والتشجيع المثالي خلال مباراة الأهلي والترجي.