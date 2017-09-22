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الأهلي يوضح موقف سعد سمير من المشاركة أمام الترجي

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الأهلي يوضح موقف سعد سمير من المشاركة أمام الترجي الأهلي يوضح موقف سعد سمير من المشاركة أمام الترجي

التحرير

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شارك سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق المسائي بملعب رادس، اليوم الجمعة، بعد التأكد سلامته من الإصابة.

وعانى سعد من إجهاد في العضلة الضامة، تسبب في عدم مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب الجامعة.

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وأكد الجهاز الطبي بالأهلي شفاء اللاعب من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في مباراة الترجي؛ وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي غدا السبت ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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