أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري: لنا ذكريات طيبة في رادس وطريقة لعب الأهلي لن تتغير

Google+ Print
البدري: لنا ذكريات طيبة في رادس وطريقة لعب الأهلي لن تتغير البدري: لنا ذكريات طيبة في رادس وطريقة لعب الأهلي لن تتغير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يحمل ذكريات طيبة في تونس، لافتًا إلى أن مباراة الأهلي والترجي غدًا، السبت، بملعب رادس، تعتبر نهائيًا مبكرًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد البدري اليوم في المؤتمر الصحفي عن المباراة، أن المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين، خاصة أنها لقاء حسم المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، متمنيًا أن تليق المباراة بالفريقين.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن هناك حالة تركيز وإصرار كبيرة لدى لاعبي الفريق لتحقيق الفوز والظفر ببطاقة التأهل، مشيرًا إلى أنه سبق أن قال إن مباراة ملعب رادس هي مباراة الحسم بغض النظر عن نتيجة لقاء الذهاب.

شاهد أيضا

وأضاف البدري أن أسلوب لعب الأهلي والفرق الكبيرة ثابت ولا يتغير بين ليلة وضحاها، كاشفا أن الفريق سيلعب بأسلوبه المعتاد أمام الترجي، وأنه واثق تماما من قدرات اللاعبين.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الجميع يترقب نتيجة المباراة مسئولو الأهلي والترجي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لذلك سيكون هناك مراقبة للأداء التحكيمي خلال المباراة، نظرا للأخطاء التي وقعت في لقاء الذهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام