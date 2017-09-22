حملة أمنية جديدة على قرية "الدم والنار" بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية جديدة، اليوم الجمعة، على قرية "حمرا دوم" المعروفة إعلاميًا بقرية الدم والنار، بمركز نجع حمادي بقنا، بهدف تطهيرها من انتشار الأسلحة غير المرخصة المستخدمة في تأجيج الصراعات الثأرية بين العائلات والقائمين على تجارتها وحيازتها.

كان اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بضبط كل من : "ع.ع.ج" 20 عامًا، مقيم بقرية حمرا دوم بنجع حمادي وبحوزته بندقية إسرائيلية الصنع، و"أ.ع. ع" عامل مقيم بقرية حمرا دوم بنجع حمادي، وبحوزته بندقية آلية وم. م ع." عامل، 50 عامًا، مقيم حمرا دوم وبحوزته بندقية آلية.

تحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات