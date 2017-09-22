بحضور أطباء أجانب.. مستشفى الحسين يجرى عمليات بالعظام بطرق جديدة

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نظم قسم جراحات العظام بمستشفى الحسين الجامعى التعليمي، مؤتمرًا علميًا بالتعاون مع جمعية جراحة اليد، لمناقشة المشاكل الخاصة بالرسخ الداخلية على مدى يومين بحضور عدد كبير من أساتذة الطب وأطباء الجراحات بعدد من المستشفيات التعليمية.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الله، رئيس قسم العظام بمستشفى الحسين الجامعى، إن المؤتمر ناقش على مدى اليومين بعض أمراض اليد المستعصية، وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية باليد لعدد من المرضى، وتم تصويرها وبثها من غرفة العمليات لقاعة المؤتمر ومناقشة عدد من الأطباء فيها.



وأضاف رئيس قسم العظام، إن خلال المؤتمر تم تعليم الأطباء استخدام مناظير "الرسخ" فى العميات الجراحية باليد، ويعد ذلك لأول مرة فى مستشفى الحسين الجامعى، وهو مكسب هام لجميع المرضى، الذين يترددون على المستشفى، ويتم إجراء العمليات لهم بالمجان.

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وفى ذات السياق قال الدكتور عمرو فؤاد، منظم المؤتمر ومدرس جراحة العظام بطب الأزهر، إنه يتم تنظيم المؤتمر للعام الثالث على التوالى، وفى كل عام تتم مناقشة مشكلة معينة خاصة بجراحات اليد، كما تم إجراء 10 عمليات جراحية هامة على مدار اليوم.

وأوضح مدرس جراحة العظام، أنه تمت مناقشة عدد من الأمراض الهامة، من بينها "الملخ" وجراحات إصبع الإبهام، كما تم إجراء الجراحات خلال المؤتمر بطرق جديدة غير منتشرة فى مصر، وذلك بالتعاون مع بعض الأطباء الأجانب وبحضور أكثر من 150 طبيبًا.