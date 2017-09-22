عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب
عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب
08:55 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب
إسطنبول - (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن عمدة مدينة إسطنبول تقاعد من منصبه اليوم الجمعة دون إبداء أي أسباب وذلك قبل عام ونصف العام على إجراء الانتخابات القادمة، لكن قيل إنه سيظل عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن قدير توباس في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من اليوم الجمعة قوله إنه "اعتبارا من اليوم، أتقاعد من منصبي كعمدة. لقد استقلت. وأنا عضو في حزبي من الآن".
وتولى توباس منصب عمدة المدينة منذ عام 2004، ولن يتم إجراء انتخابات لشغل المنصب إلا في مارس عام 2019.
وتعد اسطنبول التي يبلغ عدد المقيمين فيها نحو 15 مليون شخص مهمة بالنسبة لكل الأحزاب السياسية. وحذر توباس أحزاب المعارضة بعدم استغلال استقالته.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود خلاف بين توباس وأعضاء الحزب الحاكم بمجلس المدينة حيال بعض الخطط التنموية.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أنه في يوليو، أعاد توباس خمس خطط تنموية لمجلس المدينة ، غير أن أعضاء من حزبه رفضوا اعتراضه وصوتوا لصالح تلك الخطط مجددا.
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