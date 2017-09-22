أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب

08:55 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب

عمدة إسطنبول يتقاعد من منصبه بدون إبداء أسباب

إسطنبول - (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن عمدة مدينة إسطنبول تقاعد من منصبه اليوم الجمعة دون إبداء أي أسباب وذلك قبل عام ونصف العام على إجراء الانتخابات القادمة، لكن قيل إنه سيظل عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن قدير توباس في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من اليوم الجمعة قوله إنه "اعتبارا من اليوم، أتقاعد من منصبي كعمدة. لقد استقلت. وأنا عضو في حزبي من الآن".

وتولى توباس منصب عمدة المدينة منذ عام 2004، ولن يتم إجراء انتخابات لشغل المنصب إلا في مارس عام 2019.

وتعد اسطنبول التي يبلغ عدد المقيمين فيها نحو 15 مليون شخص مهمة بالنسبة لكل الأحزاب السياسية. وحذر توباس أحزاب المعارضة بعدم استغلال استقالته.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود خلاف بين توباس وأعضاء الحزب الحاكم بمجلس المدينة حيال بعض الخطط التنموية.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أنه في يوليو، أعاد توباس خمس خطط تنموية لمجلس المدينة ، غير أن أعضاء من حزبه رفضوا اعتراضه وصوتوا لصالح تلك الخطط مجددا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

    أخبار

  • العثور على معارضة سورية وابنتها مقتولتين في اسطنبول

    أخبار

  • وفاة 4 أشخاص جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

    أخبار

  • تركيا وإيران والعراق تهدد بإجراءات ضد استفتاء إقليم كردستان العراق

    أخبار

إعلان

17e6cdbcb5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر