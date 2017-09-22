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"دعم مصر": الفرقاطة الجديدة إضافة قوية لقدرات البحرية المصرية

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مصراوي Masrawy

"دعم ": الفرقاطة الجديدة إضافة قوية لقدرات البحرية المصرية

08:52 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مصر تتسلم وحدة شبحية من طراز " جوويند

كتبت- مروة شوقي:

أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، إن السفينة الحربية الفرقاطة الأولى، من طراز "جوويند" التي لقبت بـ"الفاتح"، والتي سلمتها فرنسا للقوات المسلحة المصرية، اليوم الحمعة، تعد واحدة من 4 فرقاطات يتم بناؤها وصنعها حاليًا لتعزيز قدرات الجيش المصري.

وأشار السويدي، حسب بيان الجمعة، إلى أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تحديث قواتنا المسلحة بأحدث المعدات التكنولوجية الحديثة من خلال التنوع فى تسليحها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة تعد فخرًا لمصر والدول العربية.

وأضاف حسب الله، قائلاً: "القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي إضافة إلى دورها البطولي في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والحفاظ على الحدود المصرية".

ونوّه حسب الله، إلى دور القوات المسلحة في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري والتنمية الشاملة والمشاركة في إنجازات المشروعات القومية العملاقة في جميع أنحاء مصر.

 

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