طفل يحمل لفظ الجلالة بأذنه.. والأوقاف: «يغطيها» قبل دخول الحمام (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

في حالة طبية غريبة، ظهر لفظ الجلالة بصوان أذن الطفل عبد الرحمن محمود، الذي يقيم مع أسرته في مدينة الأقصر، حيث أرجع الطبيب المعالج له الأمر إلى وجود كيس دهني أسفل أذن الطفل.

شاهد أيضا

الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، قال ردًا على استفسار أهل الطفل عن مسألة دخوله دورة المياه، إن الفقهاء أجمعوا على كراهة دخول بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل.

وتابع، في تصريحات خاصة، "أما في هذه الحالة وظهور لفظ الجلالة على جسد شخص، يفضل تغطيته عند دخول دورة المياه بشريط لاصق إن تيسر له ذلك، أو صنع حرز لها يستخدمه وقت الدخول، ولكن في الوقت الحالي كونه طفلًا لا يعلم شيئًا، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فإن لم يتيسر تغطية اسم الله برفضه، أو دخوله دون علم والديه وهذا ما يحدث في الغالب فلا آثم عليه".