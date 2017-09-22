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الأوقاف توقف شيخًا غنى لأم كلثوم: أهان الزي الأزهري

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الأوقاف توقف شيخًا غنى لأم كلثوم: أهان الزي الأزهري الأوقاف توقف شيخًا غنى لأم كلثوم: أهان الزي الأزهري

التحرير

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قررت وزارة الأوقاف إيقاف شيخ أزهري ظهر في إحدى الفضائيات المصرية، وأدى أغنية للفنانة أم كلثوم وهو يرتدي الزي الأزهري، كما أحالته للتحقيق.

وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، اليوم الجمعة، أن الشيخ، ويدعى يونس ،يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة، مضيفا أنه سيمثل للتحقيق بالوزارة، بسبب إهانته الزي الأزهري .

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من جهته، أصدر "مرصد الأزهر" بيان معلقا على الواقعة بأن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى، وبالتالي لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون، حتى لو كانت هادفة وراقية.

يشار إلى أن الشيخ المبتهل، ويُدعى "إيهاب يونس"، قام بأداء أغنية "لسه فاكر" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وهو يرتدي الزي الأزهري، وهو ما اعتبرته وزارة الأوقاف إهانة للزي الديني ، كما أن الحلقة سجلت حالة من الغليان والغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الأمر الذى دفع الأوقاف إلى إحالته للتحقيق.

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التحرير

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