محامى الإخوان: دفن جثمان «مهدى عاكف» في مدينة نصر

التحرير

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قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، منسق هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان، إنه سيتم دفن جثمان مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة، اليوم الجمعة، بمدافن الأسرة بمدينة نصر، فور الانتهاء من استخراج التصاريح من اللجهات المختصة.

وأضاف عبد المقصود، لـ"التحرير"، إن عليا عاكف وزوجته متواجدتين حاليا بمستشفى قصر العيني القديم، في انتظار صدور تصاريح الدفن، وذلك عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مناظرة الجثة.

و​أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم، وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان، محمد مهدي عاكف، بمستشفى قصر العيني، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأوضح المصدر الأمني بالقطاع، أن المرشد السابق توفى بمستشفى قصر العيني في أثناء تلقيه العلاج من عدة أمراض لتقدمه فى العمر، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الجثة لأسرته عقب إذن النيابة العامة.

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وكان المرشد محبوسًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضيها، قبل أشهر من مظاهرات ضد الرئيس السابق، محمد مرسي، في 30 يونيو من نفس العام

وقضت المحكمة بسجن عاكف 25 عامًا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير2016، وتُعاد محاكمته من جديد.

وتولى عاكف منصب المرشد في يناير عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفى قبل أيام من انتخاب عاكف، ثم ترك منصبه في 2010 خلفًا لمحمد بديع، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا عدة.