المقاولون يحقق «الريمونتادا» أمام الاتحاد ويغرد في صدارة الدوري

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تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق عودة في النتيجة أمام الاتحاد السكندري ليتمكن من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين بعد أن كان مهزومًا بهدفين مقابل هدف.

تقدم مروان النجار للاتحاد في الدقيقة 21، وعادل شكري نجيب النتيجة للمقاولون بعد 10 دقائق فقط، قبل أن يتقدم الفريق السكندري مجددًا عن طريق مانوتشو المتألق هذا الموسم في الدقيقة 72، وتعادل ذئاب الجبل عبر محمد ناجي جدو من ركلة جزاء في الدقيقة 83 تلتها ضربة جزاء أخري بعد 4 دقائق انبرى لها أحمد علي بنجاح مسجلًا هدف الفوز لفريقه.

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بتلك النتيجة تصدر المقاولون جدول الدوري بـ7 نقاط مؤقتًا، قبل لقاء الزمالك والمصري وتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز العاشر في جدول الترتيب.