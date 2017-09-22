وزير الأوقاف: 7 أكتوبر امتحان مديري الإدارات بـ9 محافظات

القاهرة- (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقد امتحان مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المنتدبين بالمديريات أو الإدارات بمحافظات: بورسعيد والسويس والبحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وبني سويف والفيوم، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل .

وطالبت الوزارة في بيانها الصادر، الجمعة، الراغبين في دخول الامتحان تسجيل بياناتهم على النموذج المعد على موقع الوزارة في موعد أقصاه السبت 30 سبتمبر الجاري وأن من لم يسجل رغبته في الحضور أو يتغيب يوم الامتحان يُعد متنازلا عن العمل الإداري ، وسيتم إبلاغ مدير المديرية التابع لها بإعادته إلى عمله الأصلي وإعفائه من الوظيفة المنتدب عليها.

من جانب آخر، قرر فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ورئيس لجنة القيم بوزارة الأوقاف منع إيهاب عبده يونس عبد الرحيم من الخطابة والإمامة والدروس الدينية مع إلحاقه كباحث دعوة بالإدارة التابع لها لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة النيابة الإدارية نظرًا لما صدر عنه من أعمال تتنافى مع طبيعة عمل الإمام ومقتضيات واجبه الوظيفي.