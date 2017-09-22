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50 طفلا وطفلة يبحثون عن الكنز بمتحف الطفل

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مصراوي Masrawy

50 طفلا وطفلة يبحثون عن الكنز بمتحف الطفل

08:12 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

50 طفلا وطفلة يبحثون عن الكنز بمتحف الطفل

القاهرة- (أ ش أ):

بحث أكثر من 50 طفلا وطفلة عن كنز مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، وذلك من خلال برنامج ترفيهي بعنوان "البحث عن الكنز" ينظمه المتحف، بهدف زرع حب الاستكشاف والتعلم والاستمتاع في نفوس المشاركين الصغار من عمر 6 حتى 13 عاما.

وقال سكرتير عام جمعية الجديدة الدكتور نبيل حلمي - في تصريح اليوم الجمعة - إن فاعلية البحث عن الكنز تأتي من خلال برنامج كامل تنظمه الجمعية في كافة منصاتها الثقافية والابداعية، يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية لدى الأطفال، وتنمية مهارات الإبداع الاجتماعي التي تتضمن العناية بالعلاقات الإنسانية والتنموية والقدرة على التعامل مع التحديات الاجتماعية.

من جانبه، أوضح مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع الدكتور أسامة عبد الوارث، أن برنامج البحث عن الكنز يهدف إلى تنمية حس الأطفال بالمسئولية المجتمعية وأهميتها، وترسيخ القناعة لديهم بأنهم قادرون على رسم طرق واضحة المعالم للابتكار والنجاح"، من خلال تعزيز روح العمل الجماعي لديهم ضمن الفريق الواحد، وتوفير تجارب تفاعلية تعليمية تثري حصيلتهم العلمية والإبداعية.

وأضاف أن البرنامج يعمد إلى تقسيم الأطفال المشاركين في (البحث عن الكنز) إلى مجموعات، ويخوض الأطفال عدة تجارب بحثية في البحث عن الكنز بمواقع مختلفة، فوق الشجرة تارة وتحت الأرض تارة أخرى أو داخل نفق، كما يبحث الأطفال عن الرسائل والخرائط التي توصلهم لكنزهم المنشود، وقد تم تصميم البرنامج بطريقة مبتكرة وأسلوب ممتع يُحفز على الإبداع والتحدي بين المجموعات.

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