نواب أوروبيون ينددون بـ"الحصار" الذي تفرضه مدريد على إقليم كاتالونيا

بروكسل - (أ ف ب):

ندد 48 نائبا أوروبيا معظمهم من اليسار المتشدد وأنصار البيئة - في رسالة، الجمعة - بـ"حالة الحصار" التي قالوا إن السلطات الإسبانية تفرضها على كاتالونيا بعد ايقاف مسؤولين كبار من دعاة الاستقلال في كاتالونيا.

واعتبر النواب في رسالتهم التي وجهوها لرئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي انه بعد "ان تم توقيف 14 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى وتفتيش خمسة وزراء في حكومة كاتالونيا؛ باتت كاتالونيا عمليا تعيش في حالة حصار غير معلن يتعارض مع معاهدات الاتحاد الاوروبي وميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي".

وأضافوا: "اإن هذه الافعال غير مقبولة ونطلب التخلي عنها فورا".

وينتمي معظم الموقعين الى مجموعات اليسار المتشدد وانصار البيئة في البرلمان الاوروبي.

وجاء في الرسالة أيضا إن أعمال القمع وتهديدات السلطات الاسبانية واساسا الشرطة الاسبانية، للموظفين والنواب ورؤساء البلديات ووسائل الاعلام والشركات والمواطنين في الايام الاخيرة، تشكل ليس فقط انتهاكا لحقوق الانسان بل ايضا نهجاً سيئاً لادارة مسالة سياسية".

وشدد النواب على "ان استخدام القضاء والإجراءات القضائية لادارة مسالة من طبيعة سياسية خطأ وتجاوز للسلطة" مضيفين "ندعو الحكومة الاسبانية الى ان توقف فورا الاعمال القمعية وانتهاك الحقوق المدنية وان تقوم بدور بناء علاوة على ان تبدأ فورا حوارا مع سلطات كاتالونيا".

ولازال من المقرر تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا في الاول من اكتوبر والذي اعتبره القضاء الاسباني منافيا للدستور، حتى وان وجهت عمليات الشرطة ضربة شديدة لعملية تنظيمه.