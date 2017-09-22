أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسئول أممي يصل بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات الروهينجيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسئول أممي يصل بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات الروهينجيا

08:15 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مسئول أممي يصل بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات الروهينجيا

جنيف - (أ ش أ)
أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، سوف يصل إلى بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات اللاجئين من الروهينجيا، والذين فروا من العنف في ميانمار مؤخرا.

وأكد المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية تعمل على تسريع تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين والذين أقاموا خيامهم بالقرب من المخيمين الرسميين في جنوب شرقي بنجلاديش، وذلك مع تزايد أعداد اللاجئين والذي وصل إلى نحو نصف مليون شخص.

وأشار المتحدث إلى أنه بناء على طلب السلطات في بنجلاديش فإن المفوضية تسرع في توزيع الأغطية البلاستيكية لأكبر عدد ممكن من اللاجئين لحمايتهم من الأمطار والرياح، لفت إلى أنها بصدد إتاحة أماكن جديدة بامتداد مخيم كوتو بالونج الذي يضم اللاجئين الروهينجيا الذين وفدوا إلى بنجلاديش على امتداد عدة عقود وهو المخيم الذي تديره وتدعمه المفوضية.

وقال ماهيسيتش إن عددا من الأسر التي وصلت ضمن 420 ألف لاجئ، فروا من ميانمار إلى بنجلاديش خلال ثلاثة الأسابيع الأخيرة هربا من العنف في ولاية ركين، وقامت عائلات داخل المخيمين الرسميين باستضافتهم أو اتخذوا من المدارس والمباني العامة الأخرى ملاجئ جماعية.

وأكد المتحدث أن المفوضية تعمل ضمن أولوياتها لنقل هؤلاء بعد ذلك وغيرهم ممن يقيمون في مخيمات عشوائية إلى الامتداد الجديد لمخيم كوتوبالونج حتى يمكن حمايتهم ومساعدتهم وكذلك حتى يمكن لهذه المدارس إعادة فتح أبوابها للتعليم للسكان المحليين واللاجئين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري: المنظومة التنموية للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح حقيقي

    أخبار

  • لافروف للجعفري: تدعم وحدة أراضي العراق

    أخبار

  • شكري يحضر فعاليات انتخاب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين

    أخبار

  • مخاوف من كارثة صحية في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

    أخبار

إعلان

66f24e8ce8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة