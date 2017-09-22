مسئول أممي يصل بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات الروهينجيا

جنيف - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، سوف يصل إلى بنجلاديش غدا للوقوف على حجم أزمة واحتياجات اللاجئين من الروهينجيا، والذين فروا من العنف في ميانمار مؤخرا.

وأكد المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية تعمل على تسريع تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين والذين أقاموا خيامهم بالقرب من المخيمين الرسميين في جنوب شرقي بنجلاديش، وذلك مع تزايد أعداد اللاجئين والذي وصل إلى نحو نصف مليون شخص.

وأشار المتحدث إلى أنه بناء على طلب السلطات في بنجلاديش فإن المفوضية تسرع في توزيع الأغطية البلاستيكية لأكبر عدد ممكن من اللاجئين لحمايتهم من الأمطار والرياح، لفت إلى أنها بصدد إتاحة أماكن جديدة بامتداد مخيم كوتو بالونج الذي يضم اللاجئين الروهينجيا الذين وفدوا إلى بنجلاديش على امتداد عدة عقود وهو المخيم الذي تديره الحكومة وتدعمه المفوضية.

وقال ماهيسيتش إن عددا من الأسر التي وصلت ضمن 420 ألف لاجئ، فروا من ميانمار إلى بنجلاديش خلال ثلاثة الأسابيع الأخيرة هربا من العنف في ولاية ركين، وقامت عائلات داخل المخيمين الرسميين باستضافتهم أو اتخذوا من المدارس والمباني العامة الأخرى ملاجئ جماعية.

وأكد المتحدث أن المفوضية تعمل ضمن أولوياتها لنقل هؤلاء بعد ذلك وغيرهم ممن يقيمون في مخيمات عشوائية إلى الامتداد الجديد لمخيم كوتوبالونج حتى يمكن حمايتهم ومساعدتهم وكذلك حتى يمكن لهذه المدارس إعادة فتح أبوابها للتعليم للسكان المحليين واللاجئين.