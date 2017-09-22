الجيش السوري يعلن سيطرته على 8 قرى وبلدات جديدة في دير الزور

دمشق - (أ ش أ):

أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، سيطرته على 8 قرى وبلدات جديدة في ريف محافظة دير الزور الغربي بسوريا من قبضة تنظيم " داعش " الإرهابي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها القوات مع مسلحي التنظيم.

وقالت شبكة الإعلام الحربي السوري - في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - إن مقاتلي الجيش بقيادة "مجموعة النمر" سيطروا على كل من شيحة والحمى شامي وحلبية وزلبية وادي أبو شهري والقصبي وجبل القصبي ومعدان عتيق وسط اشتباكات عنيفة، مضيفه أن القوات السورية تواصل تقدمها في ريف دير الزور الغربي وتصل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة.

يذكر أن الجيش السوري - أعلن في وقت سابق - فك الحصار عن مدينة دير الزور، المفروض عليها من قبل "داعش" منذ 3 سنوات.