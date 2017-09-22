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أمیر الإیزيدیین في کردستان والعالم یحثهم على التصويت للانفصال عن العراق

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مصراوي Masrawy

أمیر الإیزيدیین في کردستان والعالم یحثهم على التصويت للانفصال عن العراق

07:59 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

أمیر الإیزيدیین في کردستان والعالم یحثهم على التصويت للانفصال عن العراق

الأمير تحسين بك سعيد

أربيل (العراق) -(د ب أ)
حث أمير الإيزيديين في كردستان والعالم، تحسين بك سعيد، جميع الإيزيديين من الذين يحق لهم التصويت، على المشاركة في الاستفتاء العام، والتصويت بـ"نعم" لانفصال كردستان عن العراق.

وقال الأمير تحسين بك سعيد في تصريحات تلفزيونية إن "كردستان وطننا ونحن أهلها الأصلاء، لذا أطالب جميع الإيزيديين من جميع المناطق بالمشاركة بالاستفتاء العام، الذي يجري في الخامس والعشرين من هذا الشهر، والتصويت بـ"نعم" لاستقلال كردستان".

وأضاف أن "الإيزيديين أبناء هذا البلد وسنسعى إلى ضمان حقوق الإيزيديين في دولة كردستان المستقلة، وأن نكون كإيزيديين على قدم المساواة مع بقية المكونات الأخرى في الحقوق والواجبات، وأن نتعايش بسلام مع الجميع".

ويعتبر حديث تحسين بك سعيد تطورا مهما في تأييد الإيزيديين للاستفتاء والمشاركة فيه.

ويبلغ عدد الإيزيديين في كردستان وبحسب إحصاءات غير رسمية حوالي نصف مليون نسمة.

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