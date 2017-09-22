شكرى يلتقي وزير خارجية نيبال ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ)

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة مباحثات مع كريشنا باهادور ماهارا وزير خارجية مملكة نيبال، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في المحافل الدولية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، ودعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية، حيث أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لدعم نيبال لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء جاء في إطار التواصل الدائم بين البلدين، حيث سبق أن زارت السفيرة مشيرة خطاب نيبال مؤخرا في إطار حملة ترشحها لليونيسكو.