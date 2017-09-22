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السراج يشيد بجهود مصر لتوحيد الجيش الليبي

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السراج يشيد بجهود مصر لتوحيد الجيش الليبي السراج يشيد بجهود مصر لتوحيد الجيش الليبي

التحرير

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن السراج أطلع وزير الخارجية على أبرز المستجدات على الساحة الليبية سياسيا واقتصاديا وامنيا، كما عرض نتائج اتصالاته ولقاءاته على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا عن تطلعه لزيارة قريبا، مثمنًا جهود مصر لاستضافة الشخصيات العسكرية الليبية بهدف توحيد الجيش الوطني الليبي.

ومن جانبه، أعلم شكري السراج بمخرجات الاجتماع السداسي الذي عقد في لندن مؤخرا بشأن ليبيا، إضافة إلى أبرز ما تم تناوله في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي عقد في نيويورك، كما تم التطرق إلى أهم ما تم تناوله في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد في نيويورك.

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ولفت أبوزيد، الى ان الوزير شكري أكد أن القضية الليبية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في كافة اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية، مشددا على استمرار مصر في بذل جهودها لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ثمن في ختام اللقاء كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للقضية الليبية، معربا عن تطلعه الى مزيد من التنسيق والتشاور مع مصر في هذا الشأن.

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