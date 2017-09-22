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«الشيخ خلف الله».. هنا يتبارك الآلاف بـ«ضريح وبئر مياه» (صور وفيديو)

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يتمسك أهالي الصعيد بالعديد من المعتقدات والعادات والتقاليد القديمة، منها التبارك بمقامات أولياء الله الصالحين لعلاج السيدات من العقم، وتأخر الزواج، والمس.

يسير أهالي قنا عشرات الكيلومترات، ليصلوا قرية نجع الشيخ الواقعة على أطراف مركز أبو تشت، شمال المحافظة قنا، لزيارة ضريح الشيخ خلف الله وبئر مياه العوافي، الذي يتباركون به منذ 800 سنة للعلاج من  العقم وتأخر الزواج والمس من الجن والعفاريت.

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«خلف الله» تاريخ وتراث

يقول الشيخ محمد الديب، إمام وخطيب مسجد، أحد أبناء عائلة الشيخ خلف الله، إن تاريخ الشيخ خلف الله بن محمد بن سعد الهاشمي القرشي، يعود إلى عام 500 هجرية، عندما نزح من أرض الحجاز واستقر في القرية بمركز أبو تشت.

ويضيف الديب، لـ"التحرير"، أن الشيخ درس التفسير والحديث وعلوم القرآن الكريم، وكان له باع في هذا الأمر، واتصل بالله اتصالا كاملا، ما جعل له مكانة بين الصالحين.

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بئر التبارك

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يوضح الديب أن القرية بها بئر للمياه أطلق عليه الوافدون "بئر العوافي"، مضيفا أن الشيخ خلف الله، حفر البئر توسلا إلى الله ليشفي المرضى عند تناول المياه منه، حتى استجاب له الله، وشفي آلاف من المرضى الذين يتوافدون على البئر.

ويشير الديب إلى أن المتوافدين للضريح لا يقتصرون على محافظة قنا فقط، إذ يأتي الآلاف من كل المحافظات، وحتى دول الخليج.

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ماذا يحدث داخل البئر؟

يذكر إمام المسجد أن الأهالي يأتون إلى البئر، صباحا ومساء، ويغتسلون بمياهه من أجل الشفاء والبركة، والتخلص من المس، كما تأتي الفتيات اللاتي تأخر سن زواجهن، لافتا إلى أن البئر له العديد من الكرامات، إذ شفيت كثير من الحالات.

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التحرير

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