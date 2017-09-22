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نصار: مصر تعاني من أزمة إدارة.. والبيروقراطية أقوى من الاختراق

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نصار: مصر تعاني من أزمة إدارة.. والبيروقراطية أقوى من الاختراق نصار: مصر تعاني من أزمة إدارة.. والبيروقراطية أقوى من الاختراق

التحرير

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، مساء الجمعة، إن أكاديمية البحث العلمي ليس لديها إمكانات ولا سلطات حتى تستغل الأفكار الموجودة، معقبًا: «أننا نحتاج إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات».

أضاف نصار، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أن مصر تعاني من أزمة إدارة، موضحًا أن «البيروقراطية المصرية أقوى من أن يخترقها حلم جانبي، ونحتاج لجهد مجتمعي ومؤسسي للقضاء عليها».

أشار إلى أن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، عمم الكثير من الأفكار الإصلاحية التي نفذها في جامعة القاهرة، مؤكدًا أن البرامج الخاصة في الجامعة لا تكسب «مليمًا»، موضحًا أن أي عملية إصلاحية لابد أن يكون لها ضحايا.

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أكد أن عدم دخول الشرطة للجامعات كان من أهم القرارات المُتخذة، مستكملًا: «الجماعات المتطرفة كان نفسها الداخلية تدخل الحرم الجامعي، الإخوان كانوا بيهتفوا عند مديرية أمن الجيزة (وحشنا غازك يا داخلية)، وذلك بعد نجاح منظومة الأمن الجامعي».

شدّد على أنه لم يتخذ قرار خلال رئاسته لجامعة القاهرة يندم عليه، لافتًا إلى أنه خسر صداقات عديدة خلال ولايته، حيث أنه قام بتحويل زملاء عمل للنيابة العامة بعد عرض مخالفاتهم عليه.

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التحرير

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