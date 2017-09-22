الداخلية: وفاة مرشد الإخوان السابق في مستشفى قصر العيني

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أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف بمستشفى قصر العيني، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأوضح المصدر الأمنى بالقطاع، أن المرشد السابق توفى بمستشفى قصر العيني أثناء تلقيه العلاج من عدة أمراض لتقدمه فى العمر، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الجثة لأسرته عقب إذن النيابة العامة.

وكان المرشد محبوسًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضيها، قبل أشهر من مظاهرات ضد الرئيس السابق، محمد مرسي، في 30 يونيو من نفس العام.

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وقضت المحكمة بسجن عاكف 25 عامًا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير2016، وتُعاد محاكمته من جديد.

وتولى عاكف منصب المرشد في يناير عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفى قبل أيام من انتخاب عاكف، ثم ترك منصبه في 2010 خلفًا لمحمد بديع، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا عدة.