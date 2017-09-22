البنك الألماني للتنمية يمنح تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو

تونس - (أ ش أ)

وافق البنك الألماني للتنمية على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو، لتمويل مشاريع قطاع المياه في البلاد.

وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية أن الوزير زياد العذاري، سيتولى توقيع اتفاق القرض مع المديرة العامة لشمال أفريقيا للبنك الألماني للتنمية، وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر الوزارة في تونس.

وكانت تونس وقعت 8 اتفاقيات قرض مع البنك الألماني للتنمية عام 2015، من بينها اتفاقية بمبلغ 9 ملايين يورو لصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، واتفاق للحصول على قرض بقيمة 15 مليون يورو لتمويل "البرنامج الوطني لتحسين نوعية الماء الصالح للشرب".