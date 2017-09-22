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مقتل ستة على الأقل في بورتوريكو في أعقاب إعصار ماريا

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مصراوي Masrawy

مقتل ستة على الأقل في بورتوريكو في أعقاب إعصار ماريا

07:32 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مقتل ستة على الأقل في بورتوريكو في أعقاب إعصار ماريا

يواصل الإعصار اجتياح المنطقة

واشنطن - (د ب أ)
تأكد مصرع ستة أشخاص على الأقل في جزيرة بورتو ريكو الأمريكية بمنطقة الكاريبي في أعقاب إعصار ماريا الذى استمر اليوم الجمعة فى اجتياح المنطقة ن وذلك حسبما قال مسؤولون في الوقت الذي يواصل فيه الإعصار اجتياح المنطقة.

وأكد مسؤولو السلامة العامة في بورتو ريكو حالات الوفاة الست في حين قال المحافظ بشكل منفصل إن العدد بلغ 13 حالة.

وتسببت العاصفة في مقتل نحو ثلاثين شخصا أثناء اجتياحها العنيف لمنطقة الكاريبي وفقا لتقارير إعلامية. ومن المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى في ظل انقطاع الاتصالات بين الكثير من المناطق والسلطات المحلية.

وضربت العاصفة جزر توركس وكايكوس برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة اليوم الجمعة.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي إنه صدرت تحذيرات عن الإعصار لسكان الباهاما.

ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار إلى 50 سنتيميترا في جزر توركس وكايكوس. ومن ناحية أخرى، قال خبراء الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوبها إلى مائة سنتيميتر في بعض المناطق في بورتو ريكو.

وسقطت بورتو ريكو في ظلام دامس تماما بعدما ضربها إعصار ماريا، وكان بعض سكان الجزيرة البالغ عددهم 4.3 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء منذ أن ضربها إعصار إرما مطلع سبتمبر الجاري.

وحذرت السلطات من أن انقطاع الكهرباء سيستمر لمدة أشهر.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد يتعهد بدعم كل من جزيرتي بورتو ريكو وفيرجين خلال تعافيهما من أضرار إعصاري ماريا وإرما.

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