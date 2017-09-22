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محافظ البحر الأحمر يوجه بتنظيف خزانات مياه المدارس وتعقيمها

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مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يوجه بتنظيف خزانات مياه المدارس وتعقيمها

07:57 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

محافظ البحر الأحمر يوجه بتنظيف خزانات مياه المدارس وتعقيمها

اللواء أحمد عبد الله

البحر الأحمر - (أ.ش.أ):

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالمحافظة، بتنظيف جميع خزانات مياه الشرب في جميع المدارس وتعقيمها، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان، من أجل الحفاظ على حياة الطلاب أثناء العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة تدريب الطلاب على كيفية التعامل حال حدوث السيول وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى عمل سيناريوهات لتعليم الطلاب كيفية اتخاذ الخطوات والإجراءات الصحية للحفاظ على أنفسهم وعدم حدوث أي أضرار.

هذا المحتوى من

Asha

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