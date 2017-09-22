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«كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المصري واستبعاد «دونجا وعاشور»

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«كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المصري واستبعاد «دونجا وعاشور» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المصري واستبعاد «دونجا وعاشور»

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة المدير الفني المونتنيجري نيبوشا عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة المصري في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

ويضم التشكيل كل من.:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع : مؤيد العجان - محمد مجدي - محمود علاء - حازم إمام.

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الوسط: محمد أشرف - طارق حامد - عبدالله جمعة - أحمد مدبولي - أحمد داوودا.

الهجوم: كاسونجو.

ويجلس على دكة البدلاء للفريق: خالد قمر - معروف يوسف - باسم مرسي - أوباما - أحمد توفيق - رزاق سيسيه.

 وخرج من قائمة المباراة، محمود دونجا -صلاح عاشور.

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التحرير

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