​بالصور.. محافظ أسيوط يلتقي أهالي منفلوط ويناقش عددًا من المشكلات

أسيوط – أسامة صديق:

التقى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، بأهالي مركز منفلوط، بمسجد الرحمن، رافقه صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، ومحسن فرغلي، وكيل وزارة التموين، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي غلاب، رئيس مركز منفلوط، ومحمد حسين عبد الرحيم، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

وناقش محافظ أسيوط خلال لقائه بالأهالي، عددًا من المشكلات التي تؤثر على حياة مواطني منفلوط بشكل يومي، وأهمها مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب وأعمال البناء بمستشفى منفلوط المركزي، وسوق الباعة الجائلين، وأعمال النظافة بشوارع المدينة والإشغالات ومشكلات التوكتوك وغيرها، كما تفقد مدرسة التحرير الابتدائية ومستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط.

وقال المهندس ياسر الدسوقي: "إن مشروع الصرف الصحي بمنفلوط بدأ منذ عام 1997 وواجه عددًا من المشكلات، من بينها إضافة قرية العتامنة وعداية الترعة الإبراهيمية وبعض الوصلات الأخرى، بجانب تعثر الشركة المنفذة للمشروع، وهي المشكلات التي عملنا على حلها".

وأضاف أن المشكلة الحالية ليست قاصرة على مشروع الصرف في منفلوط، وإنما هي مشكلة عامة على مستوى الجمهورية وتتمثل في تصريف مياه الصرف الصحي، وكان الحل هو المزارع الخشبية، إلا أن هناك بعض العثرات التي واجهت ذلك، ما دعا إلى إيجاد بديل ونجحنا بالفعل في تحويل بعض المحطات إلى معالجة ثلاثية لتسهيل تصريفها في مصبات مياه قريبة.

وعن مشروع محطة مياه الشرب وشكاوى المواطنين من انقطاعها، قال محافظ أسيوط، إن زيادة التوسعات العمرانية والكثافة السكانية هي السبب الرئيس، بجانب بعض الملاحظات الفنية في محطة المياه، وهو ما يجري العمل على حله حاليًا لتصل المحطة للعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى محطة إضافية لمواجهة الزيادة السكانية في مركز منفلوط.

وأكد الدسوقي، أنه وجه تحذيرًا للشركات المنفذة للمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بسحب المشروعات وإسنادها لشركات أخرى، حال عدم التنفيذ في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن انتهاء أعمال مشروع الصرف الصحي في مركز منفلوط سيكون بحلول شهر يونيو من عام 2018.

وطلب محافظ أسيوط من وكيل وزارة الصحة، استعراض الموقف الخاص بمستشفى منفلوط الجديد كاملًا لعرضه على وزير الصحة في أقرب فرصة لوضع جدول بالمواعيد المقررة للانتهاء من العمل فيها.