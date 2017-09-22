ريال مدريد يكشف عن موعد عودة «مارسيلو» للملاعب

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تأكد غياب البرازيلي مارسيلو،نجم دفاع ريال مدريد الاسباني،عن الملاعب لفترة قد تمتد من أسبوعين لشهر بعد إصابته في لقاء ريال مدريد وبيتيس والذي انتهى بهزيمة الملكي بهدف دون رد.

وفي بيان رسمي نشره النادي أوضح أن البرازيلي يعانى من إصابة من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وسيغيب عن مباريات ألافيس واسبانيول في الدوري بالإضافة للقاء بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

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يذكر أن ريال مدريد يعاني من انطلاقة سيئة في الدوري الاسباني بعد تحققه انتصارين فقط في أول 5 جولات جعلته يبتعد عن برشلونة المتصدر بـ7 نقاط كاملة مما يصعب من مهمته في الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي.