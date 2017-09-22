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لافروف للجعفري: روسيا تدعم وحدة أراضي العراق

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لافروف للجعفري: روسيا تدعم وحدة أراضي العراق لافروف للجعفري: روسيا تدعم وحدة أراضي العراق

مصراوي Masrawy

لافروف للجعفري: تدعم وحدة أراضي العراق

07:22 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

لافروف للجعفري: روسيا تدعم وحدة أراضي العراق

وزير الخارجية الروسي مع نظيره العراقي

(مصراوي):
جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقاء جمعه مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري دعم موسكو لوحدة أراضي العراق وسلامتها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة.

وتبادل الوزيران الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع بالعراق في ظل جهود السلطات للقضاء على "داعش".

وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء دعمه الدائم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة حل كافة القضايا الداخلية من قبل العراقيين أنفسهم.

كما تناول الوزيران المحاور الأساسية للتعاون الروسي العراقي، وحددا الطرق لمواصلة تعزيزه.

وجاء اللقاء بعد أن جدد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، دعمه لوحدة الأراضي العراقية، وهذا ما يعني رفضًا لاستفتاء الانفصال الذي يخطط إقليم كردستان العراق لإجرائه، الاثنين المقبل.

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مصراوي Masrawy

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