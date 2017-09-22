محافظ الدقهلية: 3368 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، جاهزية كافة المدارس والبالغ عددها 3368 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستقبال الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من الإدارات الفنية المختلفة بمديرية الصحة للمرور اليومي على المدارس، فضلاً عن حصر إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة المستهدف من تلاميذ المرحلة الأولى والإعداد لحملات التجريع على مستوى المدارس.

واضاف الشعراوي، أن فرقًا من صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمراكز والمدن، مرت على المنشآت التعليمية لمتابعة حالة النظافة العامة بها والإشراف على تطهير خزانات المياه، وجرى سحب ١٤٦٠ عينة مياه شرب لتحليلها بمعامل المديرية، بالإضافة إلى تكليف إدارات الصحة المدرسية باتخاذ إجراءات استباقية بتكثيف الدورات التدريبية لتدريب الأطباء على أعمال الصحة المدرسية، والتأكد من التهوية والنظافة والإضاءة.