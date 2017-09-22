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دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

مصراوي Masrawy

دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

06:59 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

دمياط تعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

رش المدارس والشوارع بالمبيدات الحشرية

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه يتابع على مدار الساعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتشكيل غرف عمليات والإبلاغ عن أي وقائع جديدة وحل المشاكل التي قد تواجه الطلاب.

وأكد المحافظ، في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنه يتابع عملية توزيع الكتب المدرسية بجميع الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، فضلاً عن سد عجز المعلمين ببعض المدارس ومتابعة الالتزام الإداري من خلال الجهات الرقابية.

وفي مدينة الزرقا، أشرف محمود شحاتة محمود بريك، رئيس المركز والمدينة، على عمل صيانة ونظافة للمدارس الموجودة بنطاق القرى التابعة للمركز، وكذلك مدارس المدينة، ورفع مخلفات القمامة على الطرق المؤدية لها، ورش المدارس والشوارع بالمبيدات الحشرية بالتنسيق مع وحدة ملاريا السرو وعمل صيانة لكشافات الإنارة العامة.

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مصراوي Masrawy

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