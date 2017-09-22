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القصبي يستقبل مسيرة الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد أمام الحسين

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القصبي يستقبل مسيرة الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد أمام الحسين القصبي يستقبل مسيرة الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد أمام الحسين

مصراوي Masrawy

القصبي يستقبل مسيرة الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد أمام الحسين

06:51 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

القصبي يستقبل مسيرة الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد أمام الحسين

ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

وصلت مسيرة مريدي الطرق الصوفية إلى مسجد الحسين، للاحتفال برأس السنة الهجرية لعام 1439.

وكانت المسيرة انطلقت من أمام مسجد الإمام الحسين، بعد صلاة العصر، بمشاركة العديد من الطرق الصوفية.

واستقبل المسيرة لدى وصولها، الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية المسيرة، أمام مسجد الحسين وسط حشود كبيرة من المواطنين، وقامت كل طريقة بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

وبدأ المريدون مسيرتهم بقراءة الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله وسط زغاريد من السيدات، وترأس المسيرة الطريقة الحامدية الشاذلية والمحمدية الدسوقية، والبيومية والجازولية من جميع المحافظات.

وشهد محيط الدراسة والحسين إجراءات أمنية مشددة رافقت المسيرة من أمام مسجد الجعفري وحتى الحسين.​

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