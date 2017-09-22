وزير التعليم العالي: تعديل المناهج الدراسية هذا العام بما يواكب سوق العمل

كتبت- داليا شبل:

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقرير إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن متابعة سير الدراسة بالجامعات.

وأكد التقرير، أن العملية التعليمية بالجامعات تسير بصورة منتظمة وطبيعية منذ اليوم الأول لبدء الدراسة في ١٦ سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة التعليم العالي- في بيان لها- إن الدكتور خالد عبد الغفار تلقى تقريرًا من رؤساء الجامعات بهدف الاطمئنان على إجراءت سير الدراسة بالجامعات خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وكذلك في ضوء انتهاء الوزير من الجولات التفقدية التي قام بها في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد وشملت جامعات (القاهرة وعين شمس وحلوان والمنيا والمنوفية) والتي أكدت جاهزية الجامعات على أرض الواقع لبدء الدراسة ومتابعة سير العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وأشار عبد الغفار إلى أن الجامعات لم تشهد أية مشكلات من الممكن أن تعرقل انتظام سير العملية التعليمية، ولن يسمح بوقوع أي تجاوزات، موضحًا أن الوزارة تتابع باستمرار عملية الانضباط لكل العاملين بالحقل الجامعي.

وأكد وزير التعليم العالي، توافر التجهيزات الخاصة بالإقامة بالمدن الجامعية وسرعة الانتهاء من تسكين الطلاب، والتأكد من توافر جميع إجراءات السلامة والراحة لهم، مؤكدًا على أهمية حل المشكلات الطارئة بطرق غير تقليدية ضمانا لحسن سير العملية التعليمية.

وأكد عبد الغفار أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب فى كافة المجالات والأنشطة بما يسهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية.

وأشار عبد الغفار إلى أن أهم ملفات الوزارة هذا العام هي تعديل المناهج الدراسية بما يواكب سوق العمل وبما يحقق المنافسة للخريج المصري مع الخريجين في كافة أنحاء العالم، معلناً عن تشكيل لجنة لمراجعة كافة المناهج الدراسية بالكليات الحكومية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح التقرير أن على هامش جولات وزير التعليم العالي للجامعات؛ ترأس اجتماعات مجالس هذه الجامعات، حيث وجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد، مؤكدا أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلب، مشدداً على ضروة اعلان الجداول الدراسية وتواجد اعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول لبدء الدراسة.