وزير خارجية هولندا يشيد بدور مصر في مواجهة الإرهاب

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اليوم الجمعة، لقاءً مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز، تطرقا خلالها إلي العلاقات المصرية الهولندية وسبل النهوض بها في المجالات المختلفة، والتنسيق بينهما في المحافل الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبو زيد، بأن شكري استعرض خلال اللقاء عملية التحول الديمقراطي والإصلاح، التي تضطلع بها الحكومة المصرية حاليا، مشيرا إلى الطبيعة المتدرجة لهذا البرنامج الطموح والتي تقتضي من شركاء مصر الأوربيين تفهم التحديات التي تواجه مصر حاليا، وفِي مقدمتها التهديدات الامنية المرتبطة بالارهاب وتأثر مصر بالأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

كما قدم شكري شرحا مفصلا للوزير الهولندي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والتحسن الواضح في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وذلك على خلفية الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها مؤخرا. كما تطرق إلي المشروعات القومية الكبري وما توفره من فرص استثمارية هائلة، معربا عن تطلع مصر لتدفق مزيد من الاستثمارات الهولندية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن ناحية اخري، أوضح أبو زيد ان الوزير الهولندي اهتم بالتعرف على تقييم مصر للتطورات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، علي ضوء ما تحظي به مصر من مصداقية لدي الأطراف المتنازعة في كل من سوريا وليبيا، مما يجعلها وسيطا نزيها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في ليبيا، وكذلك دورها في التوصل لاتفاق بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا.

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وركز الوزيران في مباحثاتهما على أهمية تكاتف الجهود الدولية والتنسيق بين الأطراف المختلفة لتوصيل المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع في سوريا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. كما تناولت محادثات الوزير شكري مع نظيره الهولندي الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث اعرب الجانب الهولندي عن رغبة بلاده في المزيد من التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالتعامل مع الاوضاع الانسانية في قطاع غزة، وذلك لما لهولندا من مشروعات واهتمام خاص بدعم القطاع الخدمي في القطاع.

كذلك ناقش الوزيران الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الوزير الهولندي بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بالأمس بشأن محاسبة تنظيم داعش على جرائمه، معتبرا إياه بمثابة خطوة هامة لشحذ الجهود الدولية علي نحو جاد في مواجهة الإرهاب، مثمناً دور مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب به في تصدر الصفوف الأمامية في مواجهة الإرهاب.

واختتم المتحدث باسم الخارحية تصريحاته، بأن جزءً كبيرا من المناقشات تطرق ‘لة ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث شاركت في اللقاء بين وزير خارجية البلدين.

وعلى ضوء عضوية هولندا في المجلس التنفيذي لليونسكو، حرص الوزير شكري علي استعراض قدرات المرشحة المصرية وما تمثله من حضارة مصرية وعربية وافريقية وإسلامية تؤهلها للحصول علي هذا المنصب.