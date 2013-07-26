دراسة: التدخين السبب الرئيسى فى الإصابة بالانسداد الرئوى

أوضحت دراسة حديثة أن مرض الرئة الانسدادى والذى يصاب به ما يقرب من 64 مليون مصاب سنويا يعود السبب الرئيسي فى الإصابة به إلى التدخين.

وتشير الدراسة إلى أن مرض الرئة الانسدادى المزمن هو مرض رئوى يتهدد حياة من يتعرض له وذلك بعرقلة عملية التنفس العادية، وهذا المرض ليس مجرد سعال بسيط يصيب المدخن.

ويبلغ عدد وفيات هذا المرض ما يقرب من 5% من معدل الوفيات العالمية وغالبا ما يزداد معدلات الإصابة به فى الدول المنخفضة الدخل والتى تقل فيها تطبيق قوانين التدخين فى الأماكن العامة مما يزيد تأثير دخان التبغ على نطاق واسع من البشر.

وفى الآونة الأخيرة أصبح المرض يصيب الرجال والنساء سواء بسواء تقريباً وذلك بسبب عدة أمور منها زيادة استخدام التبغ من قبل النساء.