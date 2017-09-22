ترامب ينتقد مزاعم فيسبوك بتدخل روسي في الانتخابات عبر الإعلانات

واشنطن/موسكو - (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، مزاعم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه نشر آلاف الإعلانات القادمة من روسيا من مجموعات تسعى للتأثير على انتخابات العام الماضي، وذلك على الرغم من نفى الكرملين أي تورط.

وكتب ترامب في تغريدة له على موقع تويتر، بعد يوم من نشر شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنها ستزود الكونجرس الأمريكي بتفاصيل حول الإعلانات السياسية، التي تمت برعاية الروس، كجزء من التحقيق في النفوذ الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية :" لايزال الخداع الروسي يتواصل، والآن إنها إعلانات على فيسبوك، ماذا عن التغطية الإعلامية المنحازة تماما وغير الشريفة لصالح هيلاري المخادعة؟" .

ونفى الكرملين تورطه في اعلانات فيسبوك التي استهدفت التأثير على السياسة الأمريكية، وقال انه لا يعرف من وضع تلك الاعلانات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية : "لم نشارك أبدا في هذا الأمر".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فيسبوك إنها باعت مساحات لإعلانات سياسية بحوالي 100 ألف دولار لأشخاص روس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية.

وقال أليكس ستاموس، رئيس قسم الأمن في فيسبوك في بيان، إنه تم بيع حوالي ثلاثة آلاف إعلان بين يونيو 2015 ومايو 2017، وكانت مرتبطة بحسابات غير صحيحة وصفحات تنتهك سياسات الموقع و "مرتبطة ببعضها البعض ومن المحتمل أنه تم إدارتها من روسيا".

وتتواصل تحقيقات منفصلة من قبل الكونجرس الأمريكي ومستشار مستقل للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتشمل أسئلة حول التواطؤ المحتمل بين أعضاء حملة دونالد ترامب وروسيا.