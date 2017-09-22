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الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول ميداني حوثي في غارات للتحالف

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الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول ميداني حوثي في غارات للتحالف الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول ميداني حوثي في غارات للتحالف

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول ميداني حوثي في غارات للتحالف

06:39 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول ميداني حوثي في غارات للتحالف

صنعاء - (د ب أ)
أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، مقتل مسؤول ميداني حوثي، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة حجة، قرب الحدود .

ونقل موقع الجيش(26 سبتمبر نت)، عن مصادر طبية قولها إن "مسؤول الإمداد والإسناد للمليشيا ( مسلحو الحوثي) أبو أمجد الجبري، قتل إلى جانب 23 آخرين خلال الأيام الماضية في جبهة حرض المحاذية للحدود السعودية بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن".

وأضافت المصادر أنه "تم نقل جثامين هؤلاء إلى مبنى قيد الإنشاء بمديرية حيران".

ولم يعلق الحوثيون في وسائل إعلامهم على مقتل هذا المسؤول الميداني.

وخلال الأيام الماضية، كانت جبهة حرض قد شهدت معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، وأعلن الطرف الأول السيطرة على عدة مواقع فيها.

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