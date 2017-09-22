لتفضيل والده شقيقه عليه.. طالب يشنق نفسه بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أقدم طالب بالفيوم على الانتحار شنقًا، اليوم الجمعة، بعد أن علّق نفسه بحبل في شباك حجرته، بقرية دفنو، التابعة لمركز إطسا.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بشنق "م. ر.أ" 18 سنة، مقيم بقرية دفنو نفسه داخل منزله.

تبين من تحريات المقدم وائل عبد الحي رئيس مباحث مركز إطسا، والتي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا وقع بين الطالب ووالده بسبب ضرب الأخير شقيقه الأصغر، وهو ما دفع الأب إلى توبيخه، ما أثار حفيظة الطالب وقرر إنهاء حياته، اعتقادًا منه أن والده يفضّل شقيقه الأصغر عنه.

جرى نقل جثة الطالب لمستشفى إطسا المركزي، وأخطرت نيابة إطسا التي تولت التحقيق.