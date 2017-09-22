لتفضيل والده شقيقه عليه.. طالب يشنق نفسه بالفيوم
06:48 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
لواء خالد شلبى
الفيوم – حسين فتحي:
أقدم طالب بالفيوم على الانتحار شنقًا، اليوم الجمعة، بعد أن علّق نفسه بحبل في شباك حجرته، بقرية دفنو، التابعة لمركز إطسا.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بشنق "م. ر.أ" 18 سنة، مقيم بقرية دفنو نفسه داخل منزله.
تبين من تحريات المقدم وائل عبد الحي رئيس مباحث مركز إطسا، والتي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا وقع بين الطالب ووالده بسبب ضرب الأخير شقيقه الأصغر، وهو ما دفع الأب إلى توبيخه، ما أثار حفيظة الطالب وقرر إنهاء حياته، اعتقادًا منه أن والده يفضّل شقيقه الأصغر عنه.
جرى نقل جثة الطالب لمستشفى إطسا المركزي، وأخطرت نيابة إطسا التي تولت التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"أثناء لعبها أمام المنزل".. سيارة نقل تدهس الطفلة دنيا
-
قرار بحظر نقل اللحم "البتلو" أقل من 130 كيلو خارج الفيوم
-
محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" (صور)
-
محافظ الفيوم يكلف بإقامة محطة رفع مياه ري لتغذية أراضي بحر الجرجبة
إعلان
إعلان