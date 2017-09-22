وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

أكد مصدران أمنيان بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان، 90 سنة، داخل عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن "عاكف" كان يمر بوعكة صحية أدت لاحتجازه داخل عنبر المرضى منذ نحو 6 أشهر.

وأشار تقرير صادر عن مستشفى قصر العيني -في وقت سابق- إلى دخول "عاكف" المستشفى في 19 يناير 2017، وشخصت حالته بسرطان في القنوات المرارية، وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وكان هناك مطالبات من دفاع عاكف بالإفراج عنه لأسباب صحية.

من جانبها، أعلنت علياء محمد عاكف، وفاة والدها داخل المستشفى، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.