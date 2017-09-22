أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

Google+ Print
مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

06:33 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

أكد مصدران أمنيان بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، 90 سنة، داخل عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن "عاكف" كان يمر بوعكة صحية أدت لاحتجازه داخل عنبر المرضى منذ نحو 6 أشهر.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جنايات القاهرة تدرج 296 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بقائمة

    أخبار

  • أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

    أخبار

  • الداخلية تكشف تفاصيل مقتل اثنين من أبرز كوادر "حسم" داخل عقار بالقليوبية

    أخبار

  • بديع في "أحداث بني سويف": الإخوان لا تضم المدخنين فكيف تكون غير شرعية؟

    أخبار

إعلان

e17542da46.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300