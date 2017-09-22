مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

أكد مصدران أمنيان بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، 90 سنة، داخل عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن "عاكف" كان يمر بوعكة صحية أدت لاحتجازه داخل عنبر المرضى منذ نحو 6 أشهر.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.