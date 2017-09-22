مصادر أمنية: وفاة مهدي عاكف داخل مستشفى قصر العيني
06:33 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:
أكد مصدران أمنيان بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، 90 سنة، داخل عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن "عاكف" كان يمر بوعكة صحية أدت لاحتجازه داخل عنبر المرضى منذ نحو 6 أشهر.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جنايات القاهرة تدرج 296 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بقائمة
-
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان
-
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل اثنين من أبرز كوادر "حسم" داخل عقار بالقليوبية
-
بديع في "أحداث بني سويف": الإخوان لا تضم المدخنين فكيف تكون غير شرعية؟
إعلان
إعلان