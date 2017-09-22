يخاف من «عبد الناصر» وجار «سوزان مبارك».. 15 معلومة عن أسامة عباس

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لم يكن دخوله المجال الفني مخططا، إذ لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في ذلك، فبدأ كممثل كوميدي حتى فترة الثمانينيات، وخلالها تم اكتشافه من جديد في أدوار الشر والتراجيديا، وساعده على ذلك ملامحه التي تحمل الكثير من الخبث والدهاء، ورغم موهبته وصداقته بكبار المثقفين ورجال الدولة في وقت من الأوقات، إلا أنه لم يعرف طعم أدوار البطولة، وقضى مسيرته الفنية متنقلا بين الأدوار الثانوية.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان القدير أسامة عباس.

1- ولد في المنوفية، يوم 22 سبتمبر 1939، أي أنه يبلغ من العمر 78 عامًا.

2- تربى في أسرة تكوّنت من أب عمل موظفًا بوزارة المعارف، وأم ربة منزل، و5 أخوة، ولد توفي في عمرالثالثة، و4 أخوات، وهو أصغرهم.

3- كان والده أحد المشاركين والداعمين لثورة 1919 التي قادها الزعيم سعد زغلول، كما كانت تصطحبه والدته لزيارة ضريح الزعيم الراحل بشكل مستمر.

4- لم يكن يحب نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبرر ذلك قائلا: "كنت بخاف منه لحسن يتقبض عليا بدون سبب زي ما كان بيحصل مع زمايلي في الشغل"، وذلك على حد قوله في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

5- تربى في بيئة ثقافية وفنية بامتياز، إذ كانت والدته تمتلك جهاز عرض سينمائي في المنزل، في حين امتلك والده مكتبة ضخمة ضمت أهم وأندر الكتب.

6- تخرج في كلية الحقوق، وعمل بشركة النصر لأجهزة التليفزيون، حتى وصل لدرجة مدير عام.

7- تعرف في أثناء دراسته الجامعية إلى الفنان الضيف أحمد، إذ كان يشارك معه في إقامة حفلات سمر بالجامعة، لكن انقطعت علاقته به بعد العمل في شركة النصر، في حين بدأ "الضيف" مسيرته الفنية.

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8- في أواخر عام 1967 التقى مجددًا الفنان الضيف أحمد، والذي ذهب ليشتري جهاز تليفزيون قبل زواجه من الشركة التي كان يعمل بها "عباس"، نشأت بينهما علاقة صداقة، ولأن الأخير يعمل في مجال الشؤون القانونية، طلب منه "الضيف" أن يحضر إلى المسرح لكتابة عقد مسرحية، ولم يكن يعلم أن العقد سيكون بينه وبين الفرقة، ليبدأ مسيرته الفنية مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

9- ظل يجمع بين مهنة التمثيل، ووظيفته في شركة النصر لأجهزة التليفزيون لمدة 10 سنوات، وفي عام 1977 تقدم بطلب إجازة بدون مرتب، إلى أن استقال تمامًا من وظيفته كمدير عام في سنة 1983، وكان يتقاضى حينها راتبًا يتجاوز الثمانين جنيها.

10- قال إن شهرته الحقيقية بدأت مع مشاركته في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، ضمن فرقة ثلاثي أَضواء المسرح، بعد وفاة "الضيف أحمد"، ثم انطلق بعدها في أدوار الكوميديا.

11- من أشهر الأعمال الفنية التي شارك بها: أفلام "احترس من الخط، هاللو أمريكا، وسنة أولى نصب"، ومن المسلسلات: "بوابة الحلواني، ملك روحي، حدائق الشيطان، يتربى في عزو، رأفت الهجان، ومحمود المصري".

12- كان مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا"، الذي جسد فيه الفنان أسامة عباس شخصية رفعت مدير الشركة التي كان يعمل بها "بابا عبده" عبد المنعم مدبولي، بمثابة محطة اكتشاف جديدة لموهبته، بعدما اقتصرت أدواره على الكوميديا.

13- تزوج من جارته "نانيس"، وأنجب 3 أبناء هم: "أحمد، محمد، رانيا"، ويعمل الثاني مديرًا لإحدى الشركات، بينما "رانيا" متزوجة من رجل أعمال، كما أن لديه 6 أحفاد "5 أولاد، وبنت".

14- جمعته علاقة صداقة بالأديب أنيس منصور، الذي ضمه إلى "شلّة" من الأصدقاء ضمت رئيس الورزاء الأسبق كمال الجنزوري، وخبير الآثار زاهي حواس، وآخرين.

15- بعد ثورة 25 يناير طاردت أسامة عباس شائعة مفادها أنه كان الخطيب الأول لقرينة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، وأن الأخير خطفها منه وكان يحقد عليه وتسبب له في مشكلات كثيرة خلال عمله الفني، هذه الشائعة أزعجت عباس بشدة، الأمر الذي دفعه لتكذيبها في تصريحات نشرتها مجلة "روز اليوسف" شرح خلالها طبيعة علاقته بعائلة سوزان مبارك، مؤكدًا أنهما كانا مجرد جيران بحي مصر الجديدة، وتربطه صداقة مع منير ثابت شقيق سوزان الأصغر.